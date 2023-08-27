國民黨主席朱立倫今天出席醫事團體後援會活動。（文傳會提供）

國民黨總統參選人侯友宜今天南下雲林，拜會雲林縣前縣長張榮味，國民黨主席朱立倫也將一同前往。朱立倫表示，張榮味今天已誠摯地邀請他們到家中餐敘；侯友宜強調，張榮味是地方重要人士，大家一起並肩作戰。

侯友宜獲提名後曾2度參訪雲林縣，地方政治實力雄厚的前雲林縣長張榮味都未與侯同台或見面，引發外界諸多聯想，侯今將赴雲林造勢，雲林縣長張麗善證實將拜訪張榮味。侯友宜說，張榮味是地方重要人士，他最主要是要幫助現任雲林縣長張麗善，一起並肩作戰，讓農民大縣雲林未來能更好，一起守護農民權益，帶動大家發展。

朱立倫今天出席醫事團體後援會活動時表示，張榮味是他們的老朋友，今天到張家餐敘也是他親自邀請，「我們常常去雲林叨擾，或他到台北我們工作地方見面，最近都有保持聯繫。」下午的餐敘就是「保持愉快、輕鬆的心情，朋友多多見面是好事」。

此外，針對國民黨立委謝衣鳳喊話「侯柯配、郭任立院龍頭」，朱立倫則表示，建議很多，都是希望大局為重，「我們持續來努力，先用正面態度，大家多溝通，不管兩位兩位或是三位一起都很好。」侯受訪時僅稱，「謝委員意見都尊重」。