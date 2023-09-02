中度颱風「海葵」來襲，預計最快今天中午11點半針對花東地區發布陸上颱風警報。新北市政府水利局今天上午10時關閉18個水門，新北市長侯友宜冒雨到浮洲橫移門現場視察，確認防颱工作都已完成。

中央氣象局已在昨晚發佈海上颱風警報，但目前發布區域在東南部、東北部海面。會報中，天氣風險管理公司說，目前颱風路徑路徑繼續南修，預計台東登陸，不排除繼續南修，新北市可能不會進入颱風暴風圈，風雨影響下修。

侯友宜今天上午結束災害應變中心工作會報後，風塵僕僕地趕往浮洲橫移門視察水門關閉情況，在現場聽取會報後，他再三確認水門內民眾車輛該移的、該拖吊的都處理了，剩下公務車輛，才下令關閉水門。

侯友宜指出，目前雖然新北尚未進入颱風警戒區域，但他觀察到河川已略微上漲，要求大漢溪、新店溪沿岸都必須要做好準備。

因應水門關閉，新北市府開放水門附近部分路段紅黃線、學校臨時停車。