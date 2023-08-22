台灣民意基金會21日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％；加上《美麗島電子報》曝光的總統大選追蹤民調，賴清德38.3%、侯友宜20.9%、柯文哲20.2%。讓前立委郭正亮21日就表示，「值得警惕的是，現在他們兩個加起來輸賴清德，這個是比較可怕的」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《大新聞大報卦》中表示，「這兩個民調有一個共同點就是『賴清德上升』，然後第二、第三名加起來輸給第一，所以你們整合也沒用」，郭正亮坦言，「因為賴清德的看好度現在已經衝到57％，所以已經產生『西瓜效應』，人家覺得非綠整合已經不可能了，所以就有些人表態，這就『西瓜效應』，再來訪美本來就容易凸顯總統高度，《彭博》的訪問不管如何，就是有總統的格局」。

郭正亮更說，「值得警惕的是，現在他們兩個加起來輸賴清德，這個是比較可怕的，人家本來覺得兩個人合，是輕鬆打敗賴清德，但現在這種FU不見了，我覺得主要就是因為非綠實在是亂鬥太久了，讓人家覺得很煩」，郭正亮最後也坦言，「選舉都是這樣，選舉只有錦上添花跟雪上加霜，只有兩種極端，通常還沒到那個點的時候，賴清德撐著，那個就是他的基本盤，也就是說賴清德本來的盤大概就是35％，事實上今年3月他到了41.4％，現在是回到39.4％，表示那個效應正在出現」。