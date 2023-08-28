鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選，苗栗縣長鍾東錦、苗栗議長李文斌表態不支持，兩人都稱只會支持國民黨總統參選人侯友宜。

對於郭台銘參選總統，鍾東錦表示，他雖是無黨籍但仍支持國民黨所推派的人選，除非國民黨中央有特別指示，否則他不會幫郭輔選連署，他會配合國民黨中央步調，支持黨提名的新北市長侯友宜。

國民黨苗栗縣議會議長李文斌說，他不會支持郭台銘選總統，也曾對郭台銘表明過，若郭獨立出來選，只會破壞大選局面、傷人也傷己。