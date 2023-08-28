郭台銘今28日宣布參選總統，嘉義市長黃敏惠雖說每個人都有參選的權利，仍呼籲，團結才有未來，唯有堅持支持，才能選出對的人，強調大家應攜手合作，讓更好的人贏得勝選，這是每個要參選的人應多考量的。

黃敏惠說，人民都希望過更好的生活，站在政黨的角度，經過一定程序，人選出線，就要堅定支持，呼籲團結才有未來，大家一起拚，為台灣的未來，也為自己下一代的子孫努力。

被問到會不會擔心泛藍分裂？黃敏惠說，每個人都有參選的權利，如果是為台灣的未來、子孫的未來，他應該會做更正確的選擇。