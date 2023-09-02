嘉義市綠營鬧不合，「信賴之友會」與即將援旗成立的「信賴後援會」互別苗頭意味濃，恐對爭取立委連任的王美惠選情造成衝擊。（呂妍庭攝）

嘉義市綠營鬧不合，民進黨立委王美惠、前議員江熙哲帶頭主導的「嘉義市信賴台灣之友會」，與身兼市黨部主委黃露慧等5位市議員、中常委陳茂松為主體的「嘉義市信賴台灣後援會」互別苗頭意味濃，恐造成總統、立委分裂投票，衝擊王美惠選票，反倒是國民黨立委參選人張秀華因綠營內部矛盾，加上既有深厚基層實力，後勢大有可為。

6月3日嘉市信賴之友會成立，民進黨總統參選人賴清德親自授旗，當時黃露慧並未出席，之後傳出陳茂松、黃露慧等人醞釀籌組「信賴後援會」，還請到與蔡英文總統有姻親關係的九華山地藏庵董事長、國策顧問黃俊森擔任總會長，目前得知10日信賴後援會將邀賴清德南下授旗，兩會將賴清德推上總統大位目標一致，但立委支持人選各有立場。

綠營地方人士指出，嘉市綠營鬧不合不是新鮮事，從前市長涂醒哲選連任、主委選舉、去年底嘉義市長延選到這次立委初選，兩派人馬角力不斷，據傳不少深綠支持者因此對王美惠很有意見，雙方矛盾不斷加深，黃露慧、黃大祐、蔡文旭、黃盈智、林煒軒、前市長涂醒哲等人另組後援會，就是表明要跟王美惠陣營畫清界線。

王美惠在本屆立委選舉拿下8萬多票，政壇人士分析，王美惠騎機車凸全嘉義市形象深植人心，加上蔡英文總統票數爆衝到近10萬票，當時的政治氛圍讓王美惠拿下立委得票數歷史新高，時過境遷，民進黨4年來執政表現和論文抄襲等爭議，讓年輕選票流失不少，含淚投票會不會再次發酵，是一大變數。

綠營人士說，嘉義市政治生態特殊，藍的不一定挺藍，綠不一定挺綠，藍綠界線模糊，尤其王美惠這次的對手是同樣接地氣、人面廣又人和的張秀華，不免讓王美惠感受到壓力。

藍營人士也說，張秀華這次選舉大有可為，不僅因她基層根基穩固，平日選民服務也做得扎實，如借力使力，藉綠營矛盾為自己擴展票，努力一搏，有得拚！