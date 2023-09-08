2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日就表示，「侯友宜要講一個定位，『我是中華民國的擁護者』，要講到像韓國瑜一樣，為什麼會有20％的支持度沒進來？那20％就是中華民國派，他現在不清楚，不清楚才會有20％跑掉，當他這個定位一出來之後，通通回來了」，引發討論。

吳子嘉7日在網路節目《新聞千里馬》中表示，「以長期趨勢看的話，再過1個月，到10月底你就會看出來，民眾黨會衰退，因為民眾黨手上沒有立委，柯、侯合作同質性很高，但支持度是重疊的，侯友宜要有機會贏得總統的情況下，柯文哲才會進來，因為他有東西可以分配，有實際上的利益可以得到，讓他民眾黨可以持續下去」。吳子嘉也坦言，「政策上現在分兩個，一個是經濟、一個是安全，可是經濟議題最後打不過安全議題，安全議題就是和平與戰爭的選項，侯友宜還沒有開始打這議題」。

吳子嘉強調，「侯友宜要講一個定位，『我是中華民國的擁護者』，要講到像韓國瑜一樣，為什麼會有20％的支持度沒進來？那20％就是中華民國派，侯友宜要高強度的強調，他是為了捍衛中華民國不惜犧牲性命，他要高強度的去感動國民黨人，認為說他是唯一在台灣堅持中華民國的守護者，中華民國的守護者這個角色跟定位，侯友宜一定要把它定位出來，不能夠模糊」，吳子嘉最後更說，「他現在不清楚，不清楚才會有20％跑掉，當他這個定位一出來之後，通通回來了」。