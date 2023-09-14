國民黨總統參選人、新北市市長侯友宜14日啟程訪美，他在桃機出關前發表臨行談話時表示，此行主要是讓美國了解他們捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人、新北市市長侯友宜14日啟程訪美，他在桃機出關前發表臨行談話時表示，此行主要是讓美國了解他們捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人、新北市市長侯友宜14日啟程訪美，他在桃機出關前發表臨行談話時表示，此行主要是讓美國了解他們捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人、新北市市長侯友宜14日啟程訪美，他在桃機出關前發表臨行談話時表示，此行主要是讓美國了解他們捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。

侯友宜14日下午4時許抵達桃園國際機場準備搭機赴美，展開為期8天的訪美行程，桃園市嘉義同鄉會也發起送機行動，現場來了逾百名支持者，手搖國旗吶喊「侯總統加油！」。

國民黨總統參選人侯友宜14日啟程訪美，展開為期8天的訪美行程，桃園市嘉義同鄉會也發起送機行動，現場來了逾百名支持者，手搖國旗吶喊「侯總統加油！」，侯友宜也親切握手致意。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人侯友宜14日啟程訪美，展開為期8天的訪美行程，桃園市嘉義同鄉會也發起送機行動，現場來了逾百名支持者，手搖國旗吶喊「侯總統加油！」，侯友宜也親切握手致意。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人侯友宜14日啟程訪美，展開為期8天的訪美行程，桃園市嘉義同鄉會也發起送機行動，現場來了逾百名支持者，手搖國旗吶喊「侯總統加油！」，侯友宜也親切握手致意。（陳麒全攝）

侯友宜表示，這次去美國特別要訪問紐約、舊金山、華府等城市，並會晤美國國會參、眾議員，拜會政界、智庫、科技業、僑界，讓美國了解他們捍衛民主制度、自由價值的信念，以及維護台海區域穩定和平的決心。

侯友宜說，他們透過誠摯的交流，讓中華民國跟美國的友誼不斷深化，也讓美國跟中華民國雙方的關係能夠更密切；這次訪問也期待美國能夠持續對台海區域的穩定和平給予更高度的關注，並協助台灣對印太區域自由、經濟、貿易的參與。

他也談到，美國跟中華民國有堅定、長期的盟友關係，並堅定維護民主自由制度，共同為印太區域和平穩定努力，在這樣的狀況下，他們從過去到現在，不論在軍事、戰略的密切合作，以及在經濟、貿易、科技、產業人才的培育，都有非常深刻的關係。

侯友宜強調，美國僑界對中華民國長期的支持，是一個非常重要的力量，也對中華民國跟美國的關係做出重大貢獻，所以這一次他會拜會僑社，並參與美國僑胞的活動，謝謝僑界長年以來對國家的付出與貢獻，並爭取僑界對他的支持。