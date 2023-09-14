為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、郭台銘都在宣布參選狀態，在野若不整合，有可能讓民進黨賴清德躺著選延續執政。而柯文哲日前接受外媒彭博Bloomberg專訪，今（14）日刊出報導，彭博以「非傳統的柯文哲力拼台灣總統大選，不想全面擁抱北京但要對話」為標題，報導更續指，史丹佛大學胡佛研究所的研究員卡里斯·坦普爾曼表示：作為總統，柯會是一張「鬼牌」。

彭博引述，曾擔任白宮國家安全委員會中國和台灣事務部門主任、現任彭博首席地緣經濟分析師詹妮弗·韋爾奇表示柯文哲作為一名第三方候選人，表現超乎預期。另也提及，倘若柯文哲勝選，作為一個在華盛頓和北京皆相對不熟悉的人物，他將會被推向日益緊張的兩大強權競爭的中心，當中國放話將直接控制這個它視為自己領土的島嶼，而美國則維持一直以來對此民主國家安全的保證時，這是場風險非常高的賭博。

彭博指出，北京堅持蔡英文總統必須比照之前的台灣總統，在談話之前承認此立場。蔡總統和民進黨總統參選人賴清德明確表示他們不會這樣做，提出兩邊應以平等地位對話，這表明在賴的任期內，兩岸關係可能會依然冰冷。報導提及，柯文哲承認華盛頓對台灣的安全至關重要，他正在考慮在未來幾個月內進行二次訪美，提供美國的政治人物互相交流了解的機會，柯表示，他與華盛頓交涉的首要原則是確保「不給彼此驚喜」，儘管他不長的政治生涯中也不乏一些意外。

報導續指，史丹佛大學胡佛研究所的研究員卡里斯·坦普爾曼表示：作為總統，柯會是一張「鬼牌」。相較於賴或侯，華盛頓對他當選後會做出什麼決定較無法捉摸。