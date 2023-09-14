新北市長侯友宜出席五結聯盟簽署合作備忘錄活動。（蔡宗穎攝）

進口雞蛋風波持續延燒，台農蛋品洗選的巴西雞蛋遭食藥署認定違反食品安全衛生法，台農董事長涂萬財為此拍攝影片坦言疏失，昨受訪時稱「認錯影片是農業部叫我拍的」，希望到此為止。對此新北市長侯友宜今（13）受訪時酸說，民進黨主席賴清德、民進黨都「掂掂」，好像沒這回事。

侯友宜上午出席五結聯盟合作備忘錄簽署記者會，會後接受媒體聯訪，對於台農董座稱農業部要他拍片認錯，侯友宜說，面對蛋的問題，不管過期也好或採購黑幕重重，討論這麼久，他一直看不到面對這些問題的政府，賴清德、民進黨沒出來做完整說明 大家都掂掂 好像沒這回事。

侯友宜還說，更令人匪夷所思是過期的蛋吃到，食安問題怎麼辦，賴清德當行政院長時表示很重視食安，但賴都沒講，檢調也慢吞吞，到底有沒有查清楚，全民都在看。問題來就面對，直接清楚跟人民報告，看要怎麼解決這件事，不可以都不講也都不做，讓人民很失望，對政府失去信心。