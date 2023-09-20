民進黨總統候選人暨副總統賴清德競選辦公室推出的《Lofi on 賴》音樂頻道，今上架8首民進黨歷屆總統競選歌曲的「療癒無人聲版」，賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧表示，每一首競選歌曲都乘載不同時代的珍貴記憶，見證了台灣民主萌芽、茁壯的歷程。配合這次民進黨創黨37週年，特別將其改編成「療癒無人聲版」，除了推廣《Lofi on 賴》頻道，更期望藉此引起支持者共鳴，串起不同世代的情感，同步為週末即將到來的黨慶活動預熱。

郭雅慧指出，《Lofi on 賴》重製的 8 首競選歌曲，橫跨 1996 年至 2024 年，包括 1996 年彭謝配競選主打〈自由的風〉；2000 年陳水扁首次競選總統時期的路寒袖〈少年台灣〉、2004 年競選連任時的陳明章〈伊是咱的寶貝〉；更有 2008 年謝長廷競選時自創的〈幸福台灣〉；蔡英文歷次競選總統時採用的何欣穗〈A Better World〉、董事長樂團〈亮點〉、滅火器〈自信勇敢咱的名〉；以及賴清德今年主打競選歌曲的〈路〉。

郭雅慧強調，《Lofi on 賴》搭配的動畫更是精心設計，暗藏許多與賴清德相關的彩蛋。畫面可見，「療癒版賴清德」在房間內辦公書寫，身旁有黑狗陪伴，不時靠向賴清德撒嬌，模樣可愛生動。櫃子上擺放賴清德熱愛的棒球用具，窗外是賴清德經常前往參拜的台南首廟天壇，天色隨著時間早晚會有白天、黃昏、黑夜的輪替，不時還會有飛鳥、流星劃過，相當富有巧思。

《Lofi on 賴》頻道所屬的「2024 療癒系音樂徵件計畫」，已於本月上旬開始徵件，郭雅慧說，這次希望募集所有音樂愛好者的 Lofi 創作，歡迎踴躍投稿，訂閱《Lofi on 賴》頻道，將於本月 27日開始24小時直播，屆時人人可以隨時上線聆聽、觀看，讓療癒、溫暖的 Lofi 音樂與「療癒版賴清德」，陪伴你我的日常。