國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日請假拚大選，民進黨發言人張志豪今批侯，「請假還能持續領薪，爽領人民納稅錢」。對此，新北市政府強力反擊表示是假訊息，強調侯請假期間薪資全部回捐市庫。

新北市市府批，民進黨遮眼摀耳，誣指侯友宜爽領納稅錢，卻忘了身兼副總統，年薪高達500萬元的賴清德主席，聲稱不用請假，就臉不紅氣不喘領著納稅人的錢全台跑選舉行程，如此大言不慚，令聞者嘖嘖稱奇。

新北市政府再度重申，侯友宜根據《行政中立法》、《公務人員請假規則》依法以尚未使用的積假辦理休假，依照民進黨以今年9月23日至明年1月13日計算的區間來看共77個工作天，何來該黨發言人口中的113天？

市府團隊全力推展各項市政建設毫不懈怠，市政工作持續運轉推進。市府也清楚說明，侯市長請假期間薪資全部回捐市庫，無奈民進黨視而不見，一再透過黨中央發言人、黨籍民代充當側翼，刻意魚目混珠形塑成請假113天超越百日的假象，連首長1.5個月的年終數字，都可以捏造成2.5個月，一再用誇大不實的言詞， 製造假消息誤導大眾，離譜至極。

新北市府呼籲堂堂執政黨發言要所有本，不要憑空捏造讓人看笑話，更要記得回頭看看自己，不要選擇性失憶，別忘了從來不需要請假，每一天都在做民進黨主席和總統參選人的正是身兼多重身份的副總統賴清德，請回答人民，賴主席是如何領著年薪五百萬，全台選舉造勢行程跑透透讓全民買單？請問大放厥詞的民進黨，難道這就不叫爽領人民納稅錢？