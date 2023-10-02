前海軍顧問郭璽控國民黨立委馬文君阻撓潛艦國造案並洩密，馬文君憤而提告加重誹謗，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示指出，國民黨總統參選人侯友宜回應該議題時，稱「避戰是總統的責任，備戰是必要」，顯然避重就輕、問A答B，放任自家委員傷害國安，這不是傷害中華民國，什麼才是傷害中華民國？

侯友宜今南下高雄，針對綠營批評國民黨立委阻擋國防預算是賣台，侯說，「避戰是總統的責任，備戰是我們必要的」，大家都希望台海安定、台灣安全及世界放心，但民進黨執政7年多以來已打破微妙台海局勢，慢慢引起衝突，使台灣瀕臨兵兇戰危，民進黨要好好檢討自己。

侯友宜指出，過去國民黨執政，兩岸沒有戰機飛來飛去，也沒有軍艦繞台，這才是真正的維持現狀。保家衛國是他一輩子的責任，至今依然如此，未來若讓自己當總統，一定用生命顧台灣的安全，顧人民的性命，顧大家平安。

對此，陳世凱批評，日前馬文君遭指控將潛艦的機敏資料交給外國，「賣國賣到了極點」。國民黨多次在立法院杯葛國防預算是事實，但侯友宜在面對質疑時，卻不敢正面回答，只敢用空話回應，甚至直接說謊。

陳世凱舉例，「馬英九執政時期，共軍機艦依然有擾台的問題，相關報導都可以找得到」，結果侯友宜卻敢斬釘截鐵地說沒有，可見這不僅是對國安現況無知、不敢面對真實的情況，還將共軍擾台的責任，單方面歸咎在台灣，簡直就是替中國來譴責台灣。

陳世凱強調，和平必須要靠堅實的國防，而不是卑躬屈膝，更不是像侯友宜和國民黨「嘴上說強化國防顧國安，身體杯葛國防預算」，相信大家都可以看見，誰執政才是真的守護中華民國台灣。