新北市議會今天開議，藍綠黨團均發出甲級動員令，民進黨團今提案要求新北市長侯友宜銷假上班，到議會接受監督，指出新北市政府提出史上最大的總預算2131億元，難道不用回來說明嗎？把市民當塑膠嗎？甚至形容侯友宜與副總統賴清德是「懶鳥比雞腿」，國民黨團認為侯依法依規定請假，自然有代理人選，對比副總統賴清德沒有請假照跑行程，誰比較低級立判高下。

民進黨團總召鄭宇恩詢問議長蔣根煌，侯友宜23日請假，27日市長施政報告，「請問議長市長會銷假回來上班嗎？」蔣回：「他已經請假了！」鄭不滿表示：「我們就讓讓他請假嗎？」批侯友宜請假113天，是請假最多的市長，代理事長劉和然有民意基礎嗎？是選民選出來的嗎？

鄭宇恩提案要求，侯友宜至少在市長施政報告、總質詢、總預算3天來上班， 認為市長請假不是常態，不要把第二屆市長當選總統跳板，當作惡例，以後第二屆市長要選總統都可以請假嗎？「請市長回來議會上班」。

國民黨新北市議員林國春酸說，民進黨總統參選人賴清德時任台南市長，235天沒到台南市議會，比侯友宜請假77天還嚴重4倍，過去選總統、副總統請假狀況也很多，民進黨團要用同樣標準檢驗賴、侯，才公平，而且侯友宜一切按規定請假，但賴清德不想到議會就不去。

國民黨團書記長廖先翔批評，民進黨團綁架國民黨團，不要當恐怖情人，彼此尊重，現在規定就是市長請假有代理市長到議會報告，就像總統指定沒有民意基礎的行政院長到立院報告，這是中華民國的憲政體制，若覺得不合時宜，民進黨在立院是多數，可以改規定。

民進黨市議員戴瑋姍表示，當年為賴清德200多年不進議會，因為李全教涉及賄選，賴有態度對抗黑金壞人，所以不進議會，但侯友宜不只不進議會，還完全不辦公，全台趴趴走拚選舉，既然如此為何不早點辭職選舉，直言侯與賴是「懶鳥比雞腿」。

民進黨市議員黃淑君則認為，新北市政千瘡百孔，市長連新北都顧不好了，還妄想顧全台；民進黨市議員陳乃瑜表示，侯友宜第二任上任九個月，只進議會12天，「市長說他有多在乎民意，放屁我不相信」。

國民黨新北市議員黃心華認為，民主國家都有代理機制，侯友宜依法依規定請假，自然有代理人選，對比賴清德沒有請假照跑行程，誰比較低級立判高下，副市長到議會面對質詢，民進黨議員就電爆他，政治責任也是侯友宜承擔，電爆侯友宜的代理人，一樣達到打擊侯友宜的目標。

國民黨新北市議員呂家愷說，議員在議會殿堂要有素質，不要一下子懶覺、一下子放屁，國民黨從來沒有支持侯友宜請假，而是尊重合法請假的流程，尊重公眾的行政程序，請民進黨團搞清楚重點，杯葛施政報告才是辜負選民期待，如果議新北市政府發生重大弊案，議會一定會要求侯銷假回來報告。

因藍綠各持己見，議長近時決定休息10分鐘進行黨團協商。民進黨團不滿集體退場，因在場議員34位過半反對提案，議程提案通過，議長最後決定散會。