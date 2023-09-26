臉書粉專版主「Lin bay好油」踢爆進口蛋爭議卻遭網攻恐嚇，國民黨北市立委參選人張斯綱與國家政策基金會副執行長凌濤今召開記者會強調，民進黨總統參選人、副總統賴清德四年前被網軍攻擊，高呼要蔡英文停止網軍攻擊，如今應「己所不欲，勿施於人」，呼籲賴清德要求網軍別再攻擊「Lin bay 好油」，還給台灣網路言論自由與安全。

台北市立委參選人張斯綱以自身經歷表示，今年五月在個人臉書上即曾遭到帳號名為「民進黨新北市後援會」的留言攻擊謾駡，更可惡的是還拿他去年離世的太太出來，說「為你的妻子留點口德」，政治語言波及到已經離開的家人，令人完全無法接受，日前又有不知名網軍在他臉書上粗口謾罵，牽涉到嚴重的人身攻擊。

張斯綱指出，網路上的恐嚇、污蔑，披露家人個資層出不窮，但民眾報案後，相關單位多以網址在國外無法追查而中斷，這樣的追查方式蒼白無力，根本無法保護網友的安全，難道警政署沒辦法跟數位發展部協同社群平臺的業者合作，消除這一類的網路攻擊威脅？當網路攻擊牽涉到個人人身安全、家人安全的時候，警察機關、NCC、數位部難道只能兩手一攤毫無辦法？期待相關單位能多作為，消除民眾在網路上被騷擾、威脅的恐懼。

凌濤指出，張斯綱的經驗令人怵目驚心，網軍日益猖獗，賴清德2019年參與民進黨內總統初選時，面對網軍的攻擊，高喊要蔡英文的網軍不要再攻擊你了。試問賴清德，當過立委、縣市長，還當了行政院長，被網軍攻擊都要大聲哭喊求救，當一介平民受到網軍攻擊，保障又在哪裡？

凌濤指出，數位發展部600人編制、預算200億，但外界只記得「賣麵線」政績；日前下台的農業部長陳吉仲說臺灣是全世界假新聞最多的地方，根本是重重打臉數發部長唐鳳。桃園警方偵辦「Lin bay好油」恐嚇案目前的斷點就在墨西哥的IP，在薩爾瓦多的門號，他要求調查絕不能停留於此，一定要繼續追查到底，讓這一次雞蛋風波守護食安最大的吹哨者受到傷害。