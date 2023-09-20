民進黨今中常會，黨主席賴清德會中致詞提到近期有關前農業部長陳吉仲因進口蛋風波請辭一事，首度發表看法指出，「肯定他（陳吉仲）展現了政務官的精神」。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德致詞指出，農為國本，農業不僅是一項產業，關乎弱勢農民的生活，也攸關糧食安全、國家的生存發展，所以農業對台灣或任何一個國家來講都非常重要。

賴清德說，陳吉仲部長是農家子弟，也是農業的博士，懷抱理想，進入政府部門，從農委會副主委一直到現在的農業部部長，七年多來，可以看到陳吉仲不辭辛勞，出現在台灣每一個農民需要的地方，都跟農民站在一起，解決各種困難。

賴清德說，同時也建立「三保一金制度」，保障農民生活，也推動「食安五環」的政策，確保糧食的安全，保障國人健康，當然也更進一步地進行各種行銷的工作，來確保農民的生活。「所以今天我想要跟陳吉仲部長說一聲辛苦了，七年來辛苦了！也肯定他展現了政務官的精神」。

賴清德表示，他也非常希望，未來朝野的攻防，特別是農業的議題，應該要回歸到理性的討論，這樣對農業的發展、農民的照顧，或者是糧食的安全才會有正面的幫助。

他說，也希望農業部能夠注意到，冬天轉眼之間就要來了。還要進一步注意糧食的產銷問題，包括雞蛋在內。要未雨綢繆，能夠讓國人在一年四季、在糧食供應上面，都可以非常順利地取得所需要的農產品，也能夠因此照顧更廣大的農民。