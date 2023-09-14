針對民進黨今日召開記者會，批評國民黨總統參選人侯友宜對外交零評論、零作為，國際間還有「疑侯論」。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲指出，侯友宜還沒踏出國門，民進黨發言人不只謾罵，還把酸言酸語當有趣，民進黨簡直是素質低落，毫無格調。

黃子哲說，侯友宜出訪美國，不論是拜會AIT官員、國會議員、或是智庫學者，也都是為台美關係，以及中華民國的外交盡一份心力。侯友宜人都還沒踏出國門，民進黨的發言人就對侯友宜的訪美行，不但群起攻訐與謾罵，還把酸言酸語當有趣，民進黨簡直是素質低落，毫無格調。

黃子哲表示，反觀副總統賴清德8月中出訪時前，無論侯競辦或國民黨中央也未曾惡言相向，令人不禁想問賴清德，此刻就站在國家利益，屏除政黨私利很難嗎？不要對為國家拚外交的人，不斷唱衰與扯後腿很難嗎？

黃子哲指出，民進黨執政下，讓台灣被國際雜誌《經濟學人》點名是「最危險的地方」，不久前英國《金融時報》甚至報導美國白宮官員要求賴清德澄清「進白宮完成政治目標」的發言。民進黨不敢提國際間對賴清德台獨立場有普遍的「疑賴論」，卻轉移焦點誣指有所謂的「疑侯論」，這種指控完全是不倫不類，民進黨不僅毫無自省能力，甚至完全喪失智識或道德的底線。

黃子哲強調，侯友宜此行赴美進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」，主要目的是要將其政治理念、捍衛自由民主價值、以及維護台海和平穩定的決心，讓美方充分了解。並透過雙方直接的溝通與交流，繼續深化中華民國與美國間長久以來的友好關係，並針對國防軍購及貿易協定等議題，創造更多的實質合作與互惠互利。