國民黨提名台北市議員鍾小平參戰中正、萬華立委選舉，同黨台北市議員應曉薇也宣布「報備參選」，但她今表示，昨日收到黨中央回覆不得報備參選，自己覺得有說清楚就OK，呼籲鍾小平請辭議員，並宣誓未來不參選議員，以示對勝選的決心。

應曉薇透過公開信表示，即日起為黨內罔顧民意、背棄選民，請辭中央委員、中央評議委員黨職，請辭理由是「無能監督本黨選舉機制應公開透明以昭公信」。

她也質疑，黨中央真的在意選情？真的在意下架民進黨？在意就不會一路暗助「三進三出」國民黨，連議員差點落選、拖累中正萬華總統立委選舉，後來「搶罷昶」失敗，抹黑真正操盤罷昶的台北市國民黨部主委黃呂錦茹。

應曉薇說，希望國民黨主席朱立倫諒解，屆時要帶鍾小平跟誰解釋與道歉？建議鍾小平辭掉議員，並宣誓未來不參選議員，以示對勝選的決心。

她提到，昨日收到黨中央回覆，不允許報備參選，但自己認為黨中央有說清楚就沒關係，從現在開始仍持續幫國民黨總統參選人侯友宜擴大選票。

至於未來是否會幫鍾小平輔選？應曉薇說，鍾小平應該先把地方情節打開，像是鍾跟里長之間的過節，如果里長願意幫忙，她一定就是里長怎麼說就怎麼配合。

針對應曉薇表示黨中央不同意報備參選，並呼籲請辭議員，鍾小平表示，他沒有評論；黃呂錦茹表示，沒有回應。