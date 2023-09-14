為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前侯友宜、柯文哲、郭台銘都宣布參選，在野若不整合，有可能讓賴清德躺著選延續執政。為此，前高雄市長韓國瑜表示樂意當3人的「桶箍」，促成在野整合。媒體人謝寒冰13日在《新聞大白話》節目強調，如果不授權的話，韓就只是當特使去了解各方意見，最終拍板決定的還是國民黨主席朱立倫。在柯、郭各自有盤算的前提下，在野整合暫時仍是個死結。

謝寒冰提到，立委應該比較可以整合，可是柯文哲又出怪招，叫柯美蘭來選新竹，所以好像也不是整合得很成功？

「那更不要講總統了，總統這邊要整合，真的是超高難度！」謝寒冰表示，即使韓國瑜願意出來，韓國瑜當然跟郭台銘、跟侯友宜、跟柯文哲都說得上話。趙少康說韓不需要授權也沒關係，但不需要授權的話，表示他只是了解各方的意見而已，他沒有辦法做任何決定。

謝寒冰指出，韓國瑜如果只是擔任一個特使的任務，去了解各方的想法，韓國瑜是可以去做這件事。但是接下來呢？拍板決定的是誰？對國民黨這邊來講，還是朱立倫。朱立倫如果不決定的話，韓國瑜去談有什麼用？

謝寒冰強調，柯文哲這邊現在看起來好像很願意談，可是他一直在強調：聊聊天也無妨！「那意思就是，我沒有真的打算要跟你談成什麼事情囉？」我們就先聊聊天，如果你講到讓我有興趣的再說。

「其實看起來最積極的是誰？是郭董！」謝寒冰直言，甚至黃士修還放出話來說：誰只要跟郭合，誰就贏了！但真的是這樣嗎？因為如果跟郭合，是郭當副手，相信大家現在早就衝過去了！但如果是郭要當正的，請問藍白怎麼過來呢？「我覺得基本上這是一個死結啦！」