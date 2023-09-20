農業部長陳吉仲因進口蛋爭議引發巨大風暴，即便屢次透過農業部粉專發圖文說明或親上火線解釋，仍無法平息民眾怒火，昨（19）日請辭獲准。曾在14日便預言陳吉仲要下台的名嘴陳揮文斷言，陳吉仲不會是最後一個，任何可能妨害民進黨總統參選人賴清德勝選者「殺無赦」。

陳揮文今凌晨在臉書提到，14日時他便預告陳吉仲要下台了，沒想到3天後前行政院長蘇貞昌出手，讓「吉導」欲走還留，直到昨天，為了讓2024大選止血，陳吉仲終究還是「被請辭」。

陳揮文認為，賴清德果斷清理戰場，包括之前的林飛帆、李正皓、雞排妹，陳吉仲也不會是最後一個，「任何可能妨害賴清德勝選的殺無赦」。

話鋒一轉，陳揮文提到國民黨總統參選人侯友宜打高空嗆「黑金不能復辟」，一轉眼卻跟李全教、傅崐萁、鍾東錦稱兄道弟，而法院判決性騷擾有罪定讞的陳雪生，國民黨也堅持提名。陳揮文直言，賴清德、侯友宜選擇截然不同的選戰策略，選舉的勝負，明年1月13日見分曉。