四肢癱瘓的油漆工姊姊（前）啜泣表示，弟弟是低收入戶，復健之路漫長：「希望市長能出面幫忙」。 （陳慰慈攝）

60歲油漆工陳枝順8月9日受僱到新店安坑輕軌機廠，疑因工地安全防護不足，導致他從邊坡摔下重創頸椎，四肢癱瘓，綠營批新北市捷運局事後神隱裝死，總承包商新亞建設甚至逼家屬簽「私闖捷運」授權書，意圖規避責任，陳姊啜泣表示，弟弟復健之路漫長：「希望市長能出面幫忙」。捷運局回應，會要求統包商負起應負責任，儘速支付醫療費用。

新亞建設總機表示，目前高層正在討論中，預計下午回應。

民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣今舉辦記者會，批侯友宜落跑選總統，棄人民於不顧。

卓冠廷表示，新北市長侯友宜請假選總統第4天，侯友宜昨當著神明面前跟新北市民道歉，說「新北有事，還是侯友宜的事」，這句話聽在陳枝順和家人的耳中，真的是聽不下去，因為陳先生這件工安意外案，從頭到尾都顯示出侯市府的無能跟欺瞞。

卓冠廷指出，新北捷運局身為業主，對於安坑捷運機廠工程的安全管理有問題，也未協助癱瘓油漆工的醫療照顧和後續處置，新亞建設身為一間老字號的公共工程承包商，對於工地的工安把關有疏失，案發後不斷欺騙家屬，只想到自己要趕快復工，沒有誠意協助家屬解決問題，非常惡劣。要求侯友宜出來主持大局，認為「選舉再重要也沒有市民安全重要」。

陳枝順姊姊表示，弟弟沒有結婚也無子女，是低收入戶，弟弟當天到新店安坑輕軌機廠油漆時，發現邊坡太高，梯長不夠，他想要移動梯子到別處，站起來轉身移動過程中，不慎墜落，導致頭部撕裂傷、頸椎受重創，當場昏迷動彈不得，等到救護人員來，才將弟弟從邊坡下救起來，送新店慈濟醫院。

陳姊說，當天新亞建設，也有捷運局的人，給了她2萬元先急用，當時答應會幫我弟弟請看護，也會負責手術費用，並同意弟弟預支2個月薪水，但手術費20多萬費用line給對方後，對方卻遲遲不願碰面，還要她簽署「私闖捷運」內容的授權書，讓她看不到包商與捷運局誠意。

陳乃瑜痛批，捷運局出事後神隱，而新亞建設跟家屬的溝通，完全沒有誠信，新北市民無法安居樂業，請侯友宜市長銷假上班，回到議會來報告，因為你說新北市的事，就是你的事！

山田摩衣認為，新亞建設創立56年，推動過很多重大公共工程，應該深知工地安全管理的重要性，她翻查一下新亞建設的紀錄，在2020年曾以安坑輕軌工程獲得新北市第9屆工安獎的優良公共工程獎，更是侯友宜親自頒獎的，直指自從侯友宜萌生選總統的念頭，從去年開始，新北市政的螺絲就鬆了，現在就是捷運局螺絲鬆了，對新亞建設的督導不周，才會讓這起離譜的工安意外發生！

捷運局表示，事發後已立即通報勞檢單位，捷運局與統包商第一時間立刻趕赴醫院探視，統包商當即給予家屬2萬元慰問金表達關切。捷運局要求統包商每周須派專人主動與傷者家屬密切聯繫，至今已前往醫院探視傷者十次，最近一次在21日派員前往醫院關心傷者情況。

另統包商也表達願意協助接送桃園龍潭的家屬前往醫院探視傷者，捷運局基於業主立場，對於醫療費用授權文件誤會部分，將協助家屬與統包商洽談修改內容並責成統包商儘速協助原有僱主支付醫療費用，請議員不要扭曲事實。

捷運局說明，該油漆工程為新亞建設公司，協力廠商林姓雇主施工，依職業安全衛生法規定，陳姓傷者的雇主為林姓雇主，林姓雇主為減輕傷者住院期間之負擔，已先行支付2個月薪資補貼共12萬400元，且臉部外傷縫合手術後的看護費用12天共3萬3600元，也已由統包商支付。

目前傷者尚在醫院復健科住院中，看護的費用及醫療費，雖雇主未積極處理，統包商仍持續承擔給付。事發後已裁罰統包商，並停工，至於雇主未幫員工投保險的部分，捷運局也將要求統包廠商負起所有應負的責任，不會因有無投保有差異。