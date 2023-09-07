中央客委會主委楊長鎮上任近3年，立委私下透露，聽過許多不同縣市的客家局處都抱怨，「常常約不到楊長鎮，或是約了被改期一延再延」。甚至台北市今年要討論義民嘉年華，更只見到副主委，楊長鎮神隱未見。中央客委會反駁，那是因為主委去參加公祭，且還說北市客委會主委徐世勳5月前來拜會時，還請立委陪同要錢。對此台北市客委會回應，今年5月15日徐世勲主委前去拜會客委會討論義民祭分攤款時，並無立委陪同。

據立委透露，北市府各局處在前市長柯文哲任內籌備「2023台灣燈會在台北」時，都須找中央主管機關報告計畫並請求補助，大多局處陸續談妥，唯客委會無下文，一問才知道，北市客委會老早就與楊約時間，卻一延再延，兩個月後才見到面。而今年要討論義民嘉年華，更是只見到副主委，楊長鎮神隱未見。

對於立委爆料「楊長鎮很難約」，中央客委會官員昨解釋，今年5月時徐世勳有來拜會客委會討論義民祭費用一事，但當天楊長鎮因參與靜宜大學法律學系助理教授林淑雅告別式，由副主委周江杰接待，會中陪同的立委不斷提及錢不夠等事，但之後徐便未與客委會聯絡，也未再來拜會主委。

客委會看到中央客委會的回應，立即澄清，今年5月15日徐世勲前去拜會客委會討論義民祭分攤款時，並無立委陪同，更沒有所謂會中立委不斷提及錢不夠，及後續未與客委會聯繫再次拜訪楊主委一事。