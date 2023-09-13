基泰大直民宅陷地事故至今已7天，台北市府今晚將辦理「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，會上預計與災民針對後續的安置計畫展開意見收集與交流；台北市都發局長王玉芬今(13)日早上表示，目前會針對初步的三方案與居民展開討論，而台北市長蔣萬安則不確定是否會親赴現場，目前還在確認。

王玉芬表示，三方案為「遷居南港國宅、安置旅館續住、租金補貼」，相關情形在今晚向居民報告後，會收集他們的意見做進一步的修正。

她說，目前尚未知三方案中哪個較受居民青睞，要等晚間討論後才會有初步的結果，居民在接收了更詳盡的資訊後，才有辦法做多方的考量，另外租屋族的安置措施，也將在今晚的說明會宣布，並與居民展開相關討論。

針對有北市議員指出鄰近民宅出現損壞狀況，王玉芬則指出，從觀測的資料來看，目前是安全無虞，北市政府預計從本月15日、16日與17日由技師進入屋內勘查鄰損狀況，逐戶記錄並交由基泰建設修繕，若基泰不願修繕，市府也會承擔修繕責任。

她強調，後續相關的修繕經費會由基泰來支付，目前已有1億元匯到市府指定帳戶，未來相關的支應就由該帳戶裡的金額來支付。

至於外傳台北市長蔣萬安將親赴說明會現場，王玉芬回應稱「可能等一下才會確認」，目前沒有確定的資訊。