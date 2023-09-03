美國總統拜登今天前來佛州視察颶風災情，但遭到同樣在角逐白宮的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）冷落，2024年總統大選話題搶去了戡災工作焦點。

法新社報導，拜登先前對記者證實將與迪尚特會面，最後緣慳一面。當被詢及究竟怎麼回事時，拜登說：「我不清楚。他不會出席。」

迪尚特辦公室昨天對美國媒體表示，總統前來視察的維安要求會嚴重影響救災工作，因此不打算與拜登會面。

迪尚特在記者會上表示：「我們希望確保電力恢復持續，救援工作繼續。」

拜登今天視察佛州利夫奧克（Live Oak），乘坐直升機視察災情，然後在一所小學會見第一線救災人員和地方官員。

車道旁散落著大樹、折斷的樹枝和破爛的標誌，可見8月30日侵襲佛州海岸的是場「極其危險」的颶風，造成佛州和喬治亞州各一人死亡。

拜登與和第一夫人吉兒（Jill Biden）和疏散到這所學校的災民寒暄合影。

拜登在之後的記者會上表示：「我告訴你們的州長，看你們的州需要什麼，我就會準備支持。國家會挺你們，我們將與你同在，直到任務完成。」

迪尚特正在爭取共和黨提名成為2024年總統大選的候選人，但他的競選之路跌跌撞撞，民調顯示他遠遠落後領先的前總統川普。

拜登本人民調不振，還在設法扭轉外界認為他太老、不適合連任的想法。他沒有深究被迪尚特冷落的問題。

「嗯，沒有，我沒失望。」

「他可能有其他理由，但他幫我們安排了這次視察。他與美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）一同決定我們該去哪裡，去哪裡最不會影響救災。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120903