美國總統拜登周一（4日）在費城向工會工人演講時，對前總統川普發起猛烈抨擊，稱其是「大蕭條以來讓全美就業最差的總統」，並嘲笑他「房地產大亨」的名聲。

胡佛在其總統任期內由於處理1929年美國經濟大蕭條不力而飽受詬病，並因此下台。此前，川普曾把拜登形容為飽受批評的「現代版赫伯特．胡佛」。而美國最新民調顯示，拜登和川普都遠遠領先於黨內宣布參選的其他對手，兩人很可能在2024年美國總統大選中再次交鋒。

據《NBC》報導，拜登在發表談話時表示，「在我之前擔任總統的人中，只有2位在離任時美國的就業職位比他當選時還少」，「你們知道另一個人是誰嗎？是赫伯特．胡佛，這不是很巧嗎？」

拜登還調侃川普在任期內未能在基礎設施建設上取得成就，同時標榜自己是「美國的基礎設施之王」。 他說，「偉大的房地產建築商，我的上一任，他什麼都沒建...在我的前任領導下，基礎設施淪為笑柄。」

拜登在整個演講過程中，絲毫未提及川普的名字，但其所指明顯。當他提到「上一任」時，觀眾一度發出噓聲。分析人士稱，拜登的此番言論讓民眾看到其抨擊川普的新策略。