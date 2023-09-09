美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天說，前總統川普可能不實浮報財產，金額遠比先前估計還多。此案初步聆訊將於9月底舉行，10月2日開始審理，預估持續3個月。

綜合法新社與路透社報導，法官恩格隆（Arthur Engoron）已定於9月22日就兩造提出的簡易判決動議舉行聆訊。他今天表明，這場民事審判將持續到12月22日。

詹樂霞在呈給紐約州法院的文件中說，她的估價和會計專家認為川普在2011年至2021年間不實誇大自己的資產淨值，每年浮報19億美元到36億美元。

這些數字比詹樂霞上週依據她所謂「無可爭辯」的證據所估算的8.12億美元到22.3億美元還多，但川普對這些證據提出了質疑。

詹樂霞說，有「堆積如山的證據」顯示川普與同夥在資產和淨值上說謊，以便取得更有利的貸款和保險條件，此舉帶來「數億美元以不正當手段省下來的金錢和利潤」。

詹樂霞希望就此案處以2.5億美元罰款，並禁止川普和他的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）主導家族企業「川普集團」（Trump Organization）。

川普的律師團則在詹樂霞提交文件後6分鐘展開反擊，他們希望法官駁回全案。律師們說，川普「無疑有數十億美元身價」，甚至幫那些替他「龐大企業帝國」旗下房地產融資、提供保險的公司賺了「大筆大筆的錢」。

川普的律師團還指控詹樂霞「為了政治利益提出投機取巧的訴訟，藉此誹謗、貶低、中傷川普一家」。

詹樂霞是民主黨籍，而川普目前在共和黨總統候選人提名戰人氣遙遙領先其他競爭者。美國總統大選將於2024年11月舉行。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1120909