新竹傳出有戶外活動工作室暑假辦理營隊，帶隊老師疑似對參加營隊的學生有不當肢體碰觸，家長驚覺小孩不對勁才向警方報案。目前該案由新竹縣政府社會處社工處理中，並由新竹縣政府和地檢署聯繫偵辦。新竹市政府表示，將持續追蹤案件後續處理情形，並隨時提供協助。

目前案件已進入司法程序，也傳出新竹縣市皆有學生受害。新竹市政府教育處說明，新竹市是在9月1日有學校通報後，邀請家長到校了解情況，家長表示這場活動為親友之間告知，所以孩子與親友一起報名，參與該工作室舉辦的暑期夏令營。

教育處也指出，由於家長在會談內容中提到，希望孩子不要再被詢問事件相關事宜，也無需要學校介入輔導關心，以免孩子再度因此事件受創。因此學校方面也會請導師持續關心孩子在校狀況及身心狀況，若家長提出輔導需求或相關協助，學校也將會積極協助。

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