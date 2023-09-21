新竹市長高虹安19日被爆出護航寡婦樓都更案，時事評論員李正皓今（21）日踢爆，該環評案的主持人兼環評委員竟是建商關係人解鴻年，並呼籲新竹市檢調要有動作，因太多事證證明高虹安跟建商之間的對價關係，再不啟動約談與保全證據的舉動，恐很多事證會被掩滅。

李正皓今在臉書提到，高虹案臉書公布的圖卡顯示，新竹市環保局針對寡婦樓都更案的環評初審在林智堅任內只在2016年5月7日召開過第一次會議，之後就被凍結整整七年毫無進度，但高虹安上任後環評火箭起飛，在五個月內召開三次環評會議，時間點分別是2023年3月14日、5月24日以及8月3日。然而，就李正皓所取得的寡婦樓都更案環境影響說明書第四次專案小組初審會議記錄結論明確說到，環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，建議無須進行第二階段環境影響評估。

李正皓指出，五個月內三次召開環評會議，讓此案跳過二階段環評，直達「環評大會」，這就是高虹安的極音速環評，而施政效率好本身沒問題，問題出在該環評案的主持人兼環評委員是建商關係人解鴻年。李正皓進一步提到，解鴻年長期擔任昇益開發獨立董事，直到今年6月才離職，改由夫人張馨文擔任，昇益開發就是高虹安回建築豪宅屋主林美滿的關係企業，而解鴻年要在6月離職，則是為了主持8月3日的環評最終會議。

李正皓直言，寡婦樓由昇益開發的前獨立董事解鴻年擔任環評委員，參與寡婦樓在五個月內召開的三次環評會議，並且在最後一次環評會議擔任最終守門員主席兼環評委員的角色，「如此剛好的會議結論對寡婦樓都更案極度友善：跳過二階段環評，直達本壘環評大會」。

李正皓強調，環境部對於該案環評應該要有態度，一個由開發建商關係人擔任主席兼任環評委員的環評能算數嗎？是不是要重啟？新竹市檢調也要有動作，太多事證已經證明高虹安跟建商之間的對價關係，再不啟動約談與保全證據的舉動，恐怕很多事證都會被掩滅。

針對寡婦樓都更案，高虹安昨在臉書提到，寡婦樓都更案於104年3月24日通過都更（事權）計畫報核、105年5月7日環保局召開第1次初審會議、110年4月22日再次確認寡婦樓一號廠房不具文資身分，並於111年9月5日通過綠資源審議會，絕無所謂「在林前市長任內凍結，並於高市長任內才重新啟動」的情形。此外，高虹安也強調，寡婦樓都更案文資審議與環評都尚未通過，絕無外傳有光速審核通過情事。