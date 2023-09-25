由新竹縣、新竹市、苗栗縣、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會合作舉辦的「園縣市共好高峰會」，25日在新竹縣政府舉行第三次會議，針對屏東明陽大火慘劇，竹竹苗所有工廠都要做環安，會議主席新竹縣長楊文科裁示由園區工業同業公會召集竹竹苗消防局討論，不肖業者偷倒廢土和廢溶液問題，由苗栗縣負責召集會議。

會中，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、竹科管理局副局長胡世民、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭，共同研議竹竹苗及園區未來發展。

楊文科表示，今天是園縣市共好高峰會第三次的會議，輪到新竹縣主辦，竹竹苗都是高科技的所在地，高峰會對促進區域的發展起到關鍵作用，很高興大家都親自出席開會。

此次高峰會中除新增的8項合作提案，也提出多項臨時動議，其中最重要是的苗栗縣長提出請中央盡快確認國道1號楊頭高架橋的施工時程，讓竹竹苗還有園區所有廠商放心，改善交通阻塞問題。

另外，屏東明揚公司大火也引起大家的重視，因園區同業公會過去有處理竹科半導體廠商大火的經驗，將由園區同業公會主政，邀集各消防單位來探討如何讓所有廠商按照規定，當發生大火時消防隊到場，廠商要出示廠內是否有化學物質的清單，讓消防隊員可以了解狀況，以適合的方式滅火。

楊文科也說，對竹科內不斷新建處理廢棄物的設施，這是很好的事，但會引起地方的抗議，也希望竹科訂出回饋機制，讓地方民眾安心。

會議通過的8項提案包括「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」、「整合跨域平台，提升行政效益」、「跨縣市琉璃蟻合作防治」、「企業共乘平台計畫」、「建請竹南、銅鑼科學園區設立友善育兒空間」、「旅宿觀光優惠合作方案」、「藝企共榮-藝文場館優惠及冠名認養贊助方案」、「強化南隘路道路系統串連及拓寬可行性評估」，都經過各方廣泛討論而達成共識，展現竹竹苗、科管局、園區公會共同努力實現區域發展目標的決心。

其中，新竹縣交旅處提出的「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」，期望透過竹竹苗三縣市共同創建跨縣市觀光遊程，串聯各地知名景點和旅宿，打造豐富的2至3日遊程，吸引更多遊客。