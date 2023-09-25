112年7-8月期統一發票今(25)日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「21981893」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「39597522」，3組頭獎的中獎號碼分別為「09505831」、「54219897」及「17469638」。

萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組。萊爾富表示，這期7-8月幸運之神眷顧萊爾富於新竹縣的湖口好客店開出1張特別獎1000萬元發票，這位幸運兒只花了44元購買2瓶飲料，花不到50元，就中了1000萬元特別獎。