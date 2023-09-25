立法委員邱顯智今開「新竹寡婦樓都更煉金術大揭秘」記者會，他批評寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的政策，為當地生活環境帶來嚴重影響，呼籲國防部收回此案，重新規畫成社宅及其他必要的公共設施，也呼籲新竹市府不應草率通過該案，應修改相關法規，避免利益衝突。

邱顯智表示，寡婦樓都更案起源於馬政府時代的國防部政治作戰局，國防部當時以活化眷村土地之名，甩賣手上的眷村土地，同時委託營建署辦理都更招商，新竹有5案，寡婦樓就是其中一案，奇特的是，營建署2014年招商，只有理銘一家通過資格審查，最後也拿到該案。

當時主辦都更招商的營建署城鄉分署長洪嘉宏2017年也因寡婦樓案收受昌益集團2000萬賄款，讓與昌益合作的理銘得標，一審被依貪污罪判8年2個月，判決書提到，洪嘉宏掌握資格審查的決策權，手把手讓昌益拿下都更案，顯示寡婦樓案從招商開始就嚴重違法舞弊，毫無正當性。

邱顯智指出，國防部至今不願意中止契約，一路讓理銘進行都更案，依據該案都更前參與分配的權利價值估算，國防部分配權值約134億、國產署約7737萬、理銘開發約8.3億，寡婦樓都更強推到底究竟是對昌益、國防部有利，還是新竹有利，答案顯而易見。

新竹市議員蔡惠婷說，昌益透過容積獎勵、容積轉移，使得大樓法定容積率多出2倍，設置超過1000戶的建案，但周邊僅有建功國小與建功高中，停車空間也已不足，但環評初審會皆未提出學區入學與交通的因應方案，強行闖關。

新竹市議員林彥甫說，本案環評、都更審查委員本身有昌益的背景，有嚴重的利益衝突疑慮，呼籲高虹安市府在環評大會主張退回本案，並修正環評委員會組織規則及都審委員會設置要點，杜絕開發商介入初審。

邱顯智說，他也會請內政部修改〈各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法〉、〈各級都市計畫委員會組織規程〉等法規，全面杜絕都更案例益衝突的問題。