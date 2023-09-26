為迎接即將到來的雙十國慶，國軍近日緊鑼密鼓排練，國防部今（26日）進行空中兵力、半兵力預演，但共機清晨5時起就大舉起飛擾台。國防部表示，自今（26）日晨間5時許起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30及運-9等各型機出海活動，部分逾越中線及其延伸線進入西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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