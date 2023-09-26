中秋節將至，新北市議會議長蔣根煌今邀集轄內駐軍代表至議會茶敘，並致贈慰問金。

蔣根煌今邀集北部地區後備指揮部、海巡署艦隊分署、海巡署金馬澎分署、陸軍關渡地區後備指揮部、陸軍憲兵訓練中心、新北市憲兵隊、新北市後備旅、新北市後備指揮部、國防部電訊發展室、國防部資通電指揮部及海軍海洋監偵指揮部等單位代表至議會茶敘。另，副議長陳鴻源、國民黨團書記長廖先翔、民進黨團總召鄭宇恩及無盟總召蔡錦賢也都到場向軍方致意。

蔣根煌表示，過去秋節前夕總會率團前往軍中慰勞國軍官兵辛勞，但為避免軍方在百忙中還需勞師動眾安排接待，所以改邀轄內各駐軍代表蒞會。他除感謝國軍為保家衛國勤於操練，也心疼弟兄們因共機共艦持續侵擾導致勤務加重，呼籲全民作為國軍最堅實的後盾，實現軍民一心。

北部地區後備指揮部將軍吳來益表示，感謝議長長期關心國軍生活及操演狀況，他也表示，只要國家有需要，國軍弟兄必定不負全民所託，善盡保家衛國的職責。