雙節長假，大陸出行大軍號角吹響之下，百度地圖在近日發布中秋節當天的交通出行大數據，顯示北京首都國際機場、廣州南站是全大陸客流量最大的交通樞紐；但在城市擁堵方面，廣東肇慶、清遠位居全國前二名，反而北上廣深等一線城市連前十都沒排上，再看到甬莞高速惠州段即時擁堵里程超過50公里，成為此次連假最長的高速擁堵路段。

據稍早百度地圖聯合多家機構發佈大數據預測，中秋節當天是假期交通擁堵的最高峰。在高速路段十大擁堵排名，廣東甬莞高速惠州段即時擁堵里程超50公里，平均時速降至7公里，為全國最長。路況無明顯改善的情況，走完此擁堵路段預計將超過7小時。

另外其他前10名擁堵高速路段，多集中在廣東、江蘇、安徽等南方地區。江蘇長深高速惠州段、江蘇沿海高速鹽城段，分別以34公里與33公里的即時擁堵里程，入榜全國前三。

根據百度地圖發佈交通樞紐熱度數據，廣州南站、成都東站與深圳北站客流指數最高，遠超全大陸的火車站平均水準，顯示出旺盛的出行需求。而在機場客流中，中秋節當天則以北京首都國際機場客流量最大，「人從眾」景象顯著。