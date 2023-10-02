中秋節腳步又近了，接下來將是兩個連續長假，台股交易量也驟降到二○○○億上下，這是一個標準的盤整走勢，對投資人來說，這是一個渡小月的日子，經歷了第一季軍工股的奔馳，第二季廣達、技嘉、緯創引領的ＡＩ狂潮，往下台股正在尋找下一輪新方向。

第四季ＧＤＰ傾向樂觀

九月通常是一個關鍵變化的轉折，去年全球經濟的逆轉到九月是一個分水嶺，從出口金額來看，去年八月之前，台灣的出口都在四○○億美元以上，二二年三月到四三五億美元歷史單月最高，到八月仍有四○三億美元，到了九月降到三七五億美元，從此台灣出口告別單月四○○億美元，到十月偶爾出現三九九．二億美元的高潮，到十一月降到三六一．五億美元，十二月是三五七．五億美元，九月起，台灣出口進入低檔，接下來台灣出口衰退將收斂，今年九月如果高於三七五億美元，出口連十二個月衰退有機會轉正。

另一個是經濟成長率，台灣經歷從二○到二二年的高成長，真正的轉折也是去年第四季，台灣的ＧＤＰ轉為負○．七八％，今年首季也是負三．三一％，第二季恢復一．三六％的正成長，今年全年ＧＤＰ在保一到保二之間，對照去年第四季的○．七八％負成長，今年第四季台灣面對的是去年低基期，成長數字會比預期樂觀。

單從出口衰退、經濟負成長的角度來看，台灣今年經濟基本面確實不好，但台灣的出口經歷了疫情快速成長，在二一年是四四六三億美元，成長二九．三％，二二年又再高成長，高基期下創下四七九四億美元的歷史紀錄，今年出口縱使衰退，至少可達四二○○億美元左右，也算是歷史第三高！而台灣ＧＤＰ的季衰退，那也是建立在連續十個季度高成長下呈現的衰退，用「民生凋蔽，民不聊生」這個語調太超過，如果把逐年出口、經濟數據攤出來看，台灣一點都不差。

再看股市的表現，到九月二十五日為止，台股今年從一四一三七．六九跑到一六四五二．二三，上漲十六．三七％，在亞洲股市僅次於日本的二四．一七％，贏了南韓的十二．一五％及印度的八．四九％，在亞洲排行第二，台股的漲幅贏過道瓊的二．四六％，標普五○○的十二．五％，只輸給費城半導體指數的三二．九％及Nasdaq的二六．二％，台股今年的表現一點都不漏氣。

照理說，台灣今年經濟數據表現不好，但加權指數卻能穩穩站在一萬六千點以上，距離歷史天價一八六一九並不遠，很重要的原因是過去跑到中國的西進資金正源源不絕匯回台灣，前不久，在高鐵車廂上，有一位台商跑過來跟我聊天，他告訴我，過去從中國匯回的錢，資金成本只有一∼二％，後來上升到七∼八％，今年一些比較困難的個案，資金成本上升到十二％以上，而且資 金匯回愈困難，匯回的錢愈多，資金充沛，這是台股欲小不易的主因。

從ＥＴＦ規模看見錢潮

因為錢多，除了股市大漲外，大家也發現政府非常大力打房，各種懲罰措施都用在房地產上面，但高房價一直不墜，近來最熱門的北士科正在大興土木推案，承德路北邊的文林路段，一坪開價都在一二○萬以上，南邊的洲美段也在一一○∼一二○萬之間，現在這個漲勢延伸到北投，連光明路的房子開價都在九○萬以上，奇岩重劃區已不易找到一坪八○萬以下的房子，這也是充沛資金帶動的房地產漲勢。

台灣的錢多也反應在ＥＴＦ的規模，過去有錢的人把資金拿去買保單，現在很多人都投資ＥＴＦ，台灣ＥＴＦ規模從○三年的三九六億元起跳，到今年五月已達二．九一兆，占整體共同基金規模五．五六兆，比重已上升到五二％，ＥＴＦ發行公司也從一家到十六家，這些年元大投信幾乎是大贏家，劉宗聖董事長幾乎變成「ＥＴＦ先生」。

台灣幾檔大型ＥＴＦ吸金的力道都很可觀，到目前為止，規模超過二○○○億元的ＥＴＦ有三檔，第一名是元大台灣五○，金額是二八八○億元，第二名是元大高股息，規模也有二一八八．二四億，第三是國泰永續高股息達二一二五億元，往下有三檔逾千億的債券ＥＴＦ，包括中信高評級公司債一一六七．六三億，元大美債二十年一○六二．二七億元，到元大ＡＡＡ至Ａ公司債有一○九九．一九億。

投資ＥＴＦ幾乎已是市場顯學，這也讓ＥＴＦ市場影響力大增，像復華台灣科技優息規模有七九○億，但今年在ＡＩ狂潮中就大顯身手，很多大漲的ＡＩ股都是ＥＴＦ核心持股，在投信大力加碼下，這些ＡＩ概念股發揮驚人漲勢，像廣達、技嘉、光寶科、緯創、勤誠都是ＥＴＦ買盤堆砌出來的。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2267期精彩當期內文轉載》