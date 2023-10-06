相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵，竹科工程師知美在臉書粉專整理出投資00919、00929的超狂月配10萬加薪表，僅供民眾參考。

「知美Jimmy」臉書粉專表示，00919、00929月配10萬加薪表，資料中的單年度現金股利，採用「近一次現金股利」乘「ETF年度配息次數」計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。

以00919近期價格計畫，想要月配1萬、年配12萬，需要持有55.56張，總成本114萬7223元；想要月配10萬、年配120萬，需要持有555.56張，總成本1147萬2223元。

00929方面，想要月配1萬、年配12萬，需要持有90.91張，總成本158萬5455元；想要月配10萬、年配120萬，需要持有909.10張，總成本1585萬4546元。

根據9/28最新公布的集保戶股權分散統計資料，00919、00929股民新增最多，短短7天各增加1.85萬人與1.17萬人，顯示高息ETF人是投資人新寵。