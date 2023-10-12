投信法人表示，9月營收公布後，不少半導體族群營收表現佳，基本面報佳音，提振市場資金投資信心，尤其台股選舉行情前，多頭部位出擊，鎖定台股半導體權值主流股，建議投資人趁第四季初佈局半導體ETF，於產業庫存調整末段搶先布局，追求這波半導體景氣回升下的股價有「基」之彈。

10月國慶連假後，台股受惠美股表現向上，連兩天收漲逾百點，其中，半導體類股受費半漲升表現強勁帶動，技術線型出現量價俱增，連同半導體ETF連續兩天成交量也大增，包括新光臺灣半導體30 ETF(00904)、中信關鍵半導體ETF(00891)兩檔，最新截至10/12收盤價13.54元、14.47元，也分別創下今年以來新高。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，半導體整體庫存水位降低，利基型IC設計股、IP股手上主力產品深具成長潛力、加上記憶體景氣反彈，晶圓代工股也獲客戶AI訂單加持，整體半導體產業第四季迎轉折月，基本面看到曙光，股價自然獲資金押寶。

財政部最新公布台灣9月出口值年增率達3.4%，是連續12個月後轉為正值，主要受惠於AI商機、手機新品拉貨，預估未來國內出口值將呈緩步回升，第四季出口有望撥雲見日，王韻茹認為，從台灣過去兩次出口值年增率轉正的經驗來看，都是激勵台股及半導體類股出現一波行情的開始，加上今年時序進入總統大選倒數不到百天，市場資金及政策利多，都有助於拉抬國內主流股表現。

現階段除AI股外，就屬半導體類股，最具產業投資前景及資金磁吸魅力，也激勵半導體ETF股價一波強攻，申購買氣節節升溫，因為根據統計，截至10/12止，國內5檔台股半導體ETF包括新光、中信、富邦等3檔，年初迄今漲幅贏過加權指數不少。

王韻茹認為，2024年有生成式AI長線成長動能帶動、加上PC、NB換機潮將屆，科技產業景氣周期邁向復甦之路，預估從第4季起，半導體ETF也將受惠於未來AI、車用、工控等對半導體需求不墜，台灣半導體供應鏈仍大有可為，現階段可以加碼半導體ETF，優先掌握股價有「基」之彈。