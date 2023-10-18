美國晶片大廠輝達（Nvidia）今天表示，美國新的晶片出口限制措施，將阻礙輝達為中國市場設計的兩款高階人工智慧（AI）晶片，以及一款頂級遊戲晶片的銷售。

路透社報導，美國拜登政府為防止北京取得美國尖端科技來強化軍事發展，祭出最新限制措施。

輝達今晚提交文件，揭露這些限制對公司的影響。文件表示，根據新規定，其兩款經過修改的先進AI晶片A800和H800將被納入禁止銷售範圍，而這兩款晶片都是為了符合先前的晶片出口規定，為中國市場設計的商品。

文件指出，輝達一款頂級遊戲晶片以及8月份推出的L40S晶片，也會受到限制。L40S是用於為資料中心提供先進的人工智慧和繪圖效能。

輝達婉拒在文件之外發表評論。

分析師表示，新規也將衝擊超微（Advanced Micro Devices）、英特爾（Intel）等輝達競爭對手所生產的晶片。

加州晶片業研究與顧問公司SemiAnalysis首席分析師巴特爾（Dylan Patel）表示，根據新規，英特爾7月開始在中國銷售的Gaudi 2晶片也在限制範圍之列。

英特爾過去曾表示，公司為了遵守美國去年發布的規定，而打造了這款特別版的晶片。

Gaudi 2是唯一能替代輝達進行大型語言模型訓練的產品，據測試，Gaudi 2與A100相比，效能提高了69%。

英特爾拒絕對Gaudi 2晶片發表評論，並表示正在評估新規定。

分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）說，超微目前的AI晶片MI250恐將受到更嚴格的新規限制。巴特爾亦指出，超微將推出的MI300晶片，也可能會受到新規定約束。

超微拒絕對此置評。

根據輝達的文件，拜登政府今天擴大對某些高端技術的出口限制後，輝達可能被迫將部分業務遷出落在美國出口限制新規範圍之內的國家。

輝達表示，新規定可能會影響公司在完成某些產品開發的速度，也將影響對這些產品現有客戶提供支援，或向受影響地區以外客戶提供這些產品的能力。