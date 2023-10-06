香港恆生指數前陣子表現疲弱，財信傳媒董事長謝金河發文表示，從去年開始，他就預估台灣的加權股價指數可能在今年下半年超過香港恆生指數，台股昨日收盤16453.52點，香港恆生指數是17213.87點，雙方差距從最大的22356點縮小到只差760.35點。

謝金河指出，香港恆生指數昨日小幅上揚18.03，但成交量只有470億港元，換算成台幣約1936億元，比台灣的集中市場成交2405.78億元還少，這是1997年香港回歸以來很少見的景象，比起兩年前大約這個時候的成交量3607億港元，落差真的很大。

謝金河說，香港股市這些年跌跌不休，但所有機構投資者及經濟學家，分析師都非常看好香港，尤其是每年歲末的預測港股目標價都很高，港交所高層甚至公開說有一兆美元的錢會流向大陸股市，但聰明錢卻源源不絕流出香港。

謝金河分析香港現況，除了香港股市表現失色，香港的房地產也很慘，在香港首富李嘉誠打七折賣房後，幾乎把香港房價往下推一把，最近成交的中環美國銀行中心23樓整層，2018年以7億港元成交，最近以3.38億港元賣出去，跌價52%；另外，持有11年的九龍塘豪宅，業主持有11年，最近售出賠了40%。

謝金河文末總結，香港股市、房市齊跌景象，真相只有一個，香港的人流，金流，一直源源不斷往外流。

不過香港股市今(6)日強勢反彈，早盤約大漲386點至17600點，漲幅超過2%。