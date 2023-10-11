群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，儘管美債殖利率走勢、聯準會升息動向仍牽動市場投資情緒，然股市仍將回歸基本面，中美製造業反映旺季備貨回溫，就業、消費穩健，庫存去化漸趨尾聲後，預期2024年將回補訂單並推升企業增長。台股方面，基期因素使外銷、GDP有望開始轉強，而AI族群預期業績也將開始明顯上揚，表現仍可期待，在投資布局方面，半導體庫存去化已經告一段落，加上生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長，相關類股表現值得期待。

黃俊斌進一步指出，半導體景氣近年來雖遭遇俄烏戰爭、通膨、地緣政治等因素影響短期發展，但隨著上述利空逐漸淡化，預料半導體將持續成長，且應用領域持續擴大，對人類社會的影響力也逐步放大，包括晶片持續微縮、AI發展、自駕時代走入日常，都有助為產業成長帶來新動能。而今年來最為火熱的生成式AI，預估將在2~5年內進入發展成熟期，在高算力的需求續增下，不僅帶動晶片規格提升，也考驗先進封裝能力，有利相關產業升級，而台灣廠商在此領域扮演全球領先角色，受惠程度最大，後市表現可期。