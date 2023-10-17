蔡英文總統今天頒發第十二屆總統文化獎給得獎人，肯定他們用文化活力讓國家蓬勃發展、持續前進。也期盼未來得獎人能引領更多後進，讓臺灣有更豐富的文化能量，向世界展現我們多元的面貌。

蔡英文今天下午偕同賴清德副總統出席「第十二屆總統文化獎」頒獎典禮，蔡英文引用賴清德所說「文化是國家靈魂，是我們的根」，肯定所有得獎人用文化活力，讓國家蓬勃發展、持續前進。本屆5組得獎者來自不同族群、不同背景，專業領域也不同，都為臺灣這塊土地，賦予更深的文化和精神意義。

她一一舉例，像是「文化耕耘獎」得主—廖瓊枝老師，長年以來奉獻歌仔戲，唱腔和身段非常細膩優美，被譽為「臺灣第一苦旦」。不但有許多精采的演出，更努力傳承臺灣戲曲文化，除了成立「薪傳歌仔戲團」，也到各地教學，為歌仔戲建立完整的表演體系。

「在地希望獎」得主—「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」，則是積極復興噶瑪蘭族文化。協會在新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，推廣取之自然、使用傳統工法的香蕉絲織品。現在，透過工作坊的技藝傳承，越來越多人可以接觸到獨一無二的香蕉絲編織文化。

「人道奉獻獎」得主是「社團法人中華民國南洋臺灣姊妹會」。她說，姊妹會成立20年來，除了為新住民和移工朋友爭取權益，也持續以多元媒介讓大眾更認識新住民文化。這次獲獎可說是實至名歸，相信未來姊妹會將持續協助新住民朋友，在各領域發光發熱。

獲得「青年創意獎」的張徐展，不僅傳承了紙紮技藝，更透過創新，創作出動畫藝術。張徐展以家傳4代的工藝為養分，蛻變出新的創作能量，在國內外多次獲得大獎，不但走向世界感動不同國家的觀眾，更讓人看到藝術的無限可能性。

蔡英文接著說，「社會改革獎」得主—公視《我們的島》，在過去25年來，將對土地的關懷化為行動，製作超過1000多集的節目，來喚起大眾對臺灣環境議題的關注。我們也期待《我們的島》能夠持續發揮媒體的影響力。

她肯定在座的每一位得獎者，都在各領域創下個人的成就，也促進整體專業的發展。她感謝大家為臺灣種下希望的種子，讓臺灣的文化永續發展，成就出臺灣最寶貴的文化資產。她也希望，未來所有得獎人能夠引領更多後進，讓臺灣有更豐富的文化能量，向世界展現我們多元的面貌。