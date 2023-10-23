副總統賴清德今天接見立陶宛國會議長希米利特訪問團，期待未來能加強全面性合作。希米利特則表示，此次來訪希望能進一步拓展關係，也是要證明立陶宛確實要實踐「印太戰略」，希望讓立陶宛的供應鏈更加多元，及強化與世界各地民主國家的連結。

賴清德今天接見「立陶宛國會議長希米利特訪問團」表示，在印太情勢升高之際，希米利特以行動表達對臺灣的支持，顯得格外有意義。

去年美國聯邦眾議院前議長裴洛西訪臺後，中國在臺海周邊進行軍事演習，對臺灣施加壓力。當時，希米利特堅定地向國際社會表示「沒有人可以威嚇或阻止民主社會進行交流，未來會考慮訪問臺灣，以行動支持臺灣」。他對希米利特言出必行及不畏威脅的勇氣表達欽佩之意。

臺灣與立陶宛共享民主、自由、人權等價值，賴清德期待未來能加強全面性合作。第一個面向是深化兩國民主、自由與人權的合作，立陶宛外交部今年7月發布印太戰略報告，追求安全、韌性與繁榮未來等目標，期待臺灣與立陶宛能加強合作，在安全及繁榮等議題上有進一步的發展。

在科技研發方面，他也期盼，雙邊能進行更密切的合作。他說，立陶宛的雷射科技舉世聞名，臺灣的半導體產業也受到國際社會肯定。目前臺灣工研院已與立陶宛電子製造商Teltonika展開合作；另外，臺灣與立陶宛合作設立的「超快雷射研發創新中心」也開始運作，希望未來這兩項科技合作能有很好的成果。

在經貿合作方面，賴清德提到，立陶宛啤酒在臺灣市場非常暢銷，深受臺灣民眾喜愛，臺灣政府並陸續開放立陶宛牛肉、乳製品及水產品等食品的進口。此外，臺灣也需要立陶宛的醫療儀器及雷射科技類產品。他期盼，兩國能加強經貿合作，並進一步深化人民之間的信任及往來，培養更深厚的感情。

希米利特致詞時表示，立陶宛與臺灣之間堅實的合作基礎建立在民主、尊重人權及國際法等共同價值之上，尤其在過去幾年雙邊合作開始以來，已經取得很多良好的進展，相信未來可以進一步深化。

她說，此次她率領商界訪團來訪也是希望能進一步拓展關係，儘管臺灣及立陶宛地理距離遙遠，但雙邊人民的往來在過去兩年來已經越來越深入，她認為兩國的夥伴關係是一個試金石，可以讓其他國家看見雙邊合作的實質成果，也相信兩國的合作能進一步讓彼此的人民、商業及學術合作更加緊密。

希米利特指出，訪團此行也證明立陶宛確實要實踐「印太戰略」，因為他們認為與印太區域的民主國家深化合作相當重要，希望讓立陶宛的供應鏈更加多元，及強化與世界各地民主國家的連結。同時，他們也知道守護此區域的民主，及以規則為基礎的世界秩序非常重要，而此世界秩序正面臨相當大的壓力。

希米利特表示，常常有人問她為何臺灣與立陶宛距離這麼遙遠，卻有如此多共同點。她認為，在現今民主陣營面對許多壓力的同時，地理上的距離其實並不重要，重要的是彼此的共同價值將我們團結在一起。