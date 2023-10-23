取自總統府直播畫面

立陶宛國會議長希米利特今天率團接受蔡英文總統款宴時表示，此次她率團來台，就是要深化雙方在半導體及雷射等領域的夥伴關係，立陶宛的科技及創新產業，也可以成為台灣打開歐洲的一道大門，她相信，立台合作關係將可以成為其他國家的典範。

蔡英文今天中午在總統府準備具台灣風味的美食，宴請由立陶宛國會議長希米利特率領的訪問團。

蔡英文表示，希米利特是首位訪問台灣的立陶宛現任國會議長，訪台期間除了將在台灣立法院發表演說，也會在金融科技論壇開幕式致詞，她期待訪團能提供建言，促進台灣與立陶宛的合作關係。

近年台灣與立陶宛的實質關係有許多進展，她舉例，像是互設代表處、積極拓展雷射產業及生物科技等領域的合作，以及協助立陶宛建構半導體產業的能量，立陶宛成為和台灣關係緊密的合作夥伴，也讓雙方產業有更多交流的機會。

面對地緣政治的改變，她說，台灣將持續運用中東歐投資基金，並深化和立陶宛的經貿關係，立陶宛在今年7月的印太戰略報告中提到，立陶宛正尋求加強和台灣的務實合作關係。她感謝立陶宛對台灣的重視和支持，也感謝希米利特及立陶宛政府多次公開支持台灣的國際參與，展現出對民主夥伴的堅定相挺。

蔡英文表示，台立是彼此熟悉的朋友，除共享民主自由等價值，立陶宛的巧克力、氣泡水及啤酒等產品在台灣也很受歡迎，她相信台立之間的相互信任、共同努力，一定能強化彼此的經濟韌性，並持續深化夥伴關係，一起為全球和平與繁榮更盡一份心力。

希米利特致詞時表示，立陶宛相當珍視與台灣關係，「我們是共同站在前線的志同道合的民主夥伴」，台日雙邊的合作是基於互信以及自由民主、尊重人權等共享價值以及法治等基礎，目前全球以規則為主的世界秩序，正在面臨威權主義政權的挑戰，民主國家更應跨越地理上的距離團結在一起。

她說，立台雙邊關係開始積極發展以來已經多年，也看到許多成果，相信雙邊合作可帶來更多的收穫及互利互惠，立台還有一些有潛力但還沒開發的領域，包括商業、經貿上都有許多的機會，此次她率領訪團來台，就是要更深化在半導體及雷射等領域的夥伴關係。

同樣的，她說，立陶宛也有許多可以貢獻的地方，尤其他們的科技及創新的產業，可以成為台灣打開歐洲的一道大門。她也相信，立台合作關係可以成為一個典範，對其他國家也是個試金石。

希米利特指出，歐洲國家正在密切關切立台合作，立台透過雙邊的共同努力，將可證明民主國家團結一致，可以強化彼此力量，並且在許多領域達到顯著成果，嘉惠彼此的人民。

她說，立陶宛非常重視印太區域，這也是立陶宛目前一個重點，她相信推動這個區域的民主團結是非常重要的任務，也相信此次來台會是雙邊關係的一大突破。