萬聖節是西方文化重要節日之一，近年台灣相關慶祝活動也越來越普遍，有網友好奇發問「萬聖節是從何時開始流行的」，引起不少人感慨，萬聖節過節氣氛早已超越傳統春節、中秋節，認為主要是因為政府與學校推波助瀾。

一名網友在PTT八卦板發文表示，台灣近年十分流行萬聖節派對，導致幼稚園、國小都在比拚裝扮，要耗費心力準備「根本搞死爸爸媽媽」，現在連政府都辦封街遊行，回憶小時候根本沒在過萬聖節，了不起是美語補習班有小活動而已，好奇「台灣從什麼時候開始流行萬聖節呢？」

貼文引起討論，「認真算大約10年前」、「商人節，就跟1111突然跑出來一樣」、「萬聖節、聖誕節氣氛屌打春節、中秋節」、「中元節式微，萬聖節興起」、「過年年味變淡了，反倒萬聖節跟聖誕節比較有過節氣氛」、「結果一堆沒扮鬼，只是一般變裝，也沒有敲門要糖，根本亂抄」、「台灣的玩法，cosplay盛會」、「感覺萬聖節party整個變成年度盛事，全民參與這樣」。

也有人認為最大推手就是政府跟學校，「要看政府的態度吧，由公家單位主辦，連續幾年就能帶起風氣，新北市算是用公權力搞萬聖節跟聖誕節的先驅」、「只流行到國小、幼稚園，跟學校有關」、「雙語教學的學校都很愛南瓜節」、「美語補習班帶起來的」。