上個月花蓮卓溪鄉有兩起黑熊現蹤事件，吳姓及沈姓部落族人驚覺黑熊闖入工寮，積極通報並試圖驅離，並參與救援過程，林業及自然保育署感謝族人守護黑熊，頒發通報獎勵金並補償族人因黑熊入侵產生的損失，也將邀族人參與台灣黑熊野放計畫，共同站在保育第一線。
今年到10月，林業保育署花蓮分署已接獲4起黑熊入侵通報。近期兩起，10月11日黑熊進入吳姓族人工寮找食物，但離開後就沒出現；另一起古風村工寮遭黑熊闖入破壞，且黑熊被發現倒臥屋內、全身抽搐，經林業及自然保育署、野灣團隊到場救援，黑熊仍死亡，血液檢查為肝衰竭，且沒有新外傷，將病理解剖了解死因。
林業保育署花蓮分署昨天到卓溪部落感謝族人守護黑熊，告訴族人，日前另一起於卓溪咖啡農園誤入陷阱的台灣黑熊，經過東部野生動物救傷中心4個月餘的照養恢復情形良好，將於近期進行野放，邀請族人一起參與野放過程等規劃，共同站在保育第一線，並與族人就「人熊互動」的經驗相互交流，有助於未來推動黑熊保育工作。
花蓮分署表示，農業部去年底核定推動「台灣黑熊生態服務給付」政策後，花蓮分署持續入部落宣導，陸續都有台灣黑熊出沒通報，顯示部落族人觀念改變，發現黑熊後第一時間都知道要通報主管機關，避免私下處理、造成人熊衝突，積極參與黑熊保育。
因卓溪區域易有熊出沒，如有黑熊入侵事件，花蓮分署將在盡快前往驅離，並提供居民熊鈴、防熊噴霧及鳴笛喇叭等防熊物品。通報電話：花蓮分署03-8325141；林業保育署24小時通報專線0800-000-930。
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