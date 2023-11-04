林業及自然保育署花蓮分署長黃群策感謝卓溪鄉族人共同守護台灣黑熊。（林業及自然保育署提供／王志偉花蓮傳真）

上個月花蓮卓溪鄉有兩起黑熊現蹤事件，吳姓及沈姓部落族人驚覺黑熊闖入工寮，積極通報並試圖驅離，並參與救援過程，林業及自然保育署感謝族人守護黑熊，頒發通報獎勵金並補償族人因黑熊入侵產生的損失，也將邀族人參與台灣黑熊野放計畫，共同站在保育第一線。

今年到10月，林業保育署花蓮分署已接獲4起黑熊入侵通報。近期兩起，10月11日黑熊進入吳姓族人工寮找食物，但離開後就沒出現；另一起古風村工寮遭黑熊闖入破壞，且黑熊被發現倒臥屋內、全身抽搐，經林業及自然保育署、野灣團隊到場救援，黑熊仍死亡，血液檢查為肝衰竭，且沒有新外傷，將病理解剖了解死因。

林業保育署花蓮分署昨天到卓溪部落感謝族人守護黑熊，告訴族人，日前另一起於卓溪咖啡農園誤入陷阱的台灣黑熊，經過東部野生動物救傷中心4個月餘的照養恢復情形良好，將於近期進行野放，邀請族人一起參與野放過程等規劃，共同站在保育第一線，並與族人就「人熊互動」的經驗相互交流，有助於未來推動黑熊保育工作。

花蓮分署表示，農業部去年底核定推動「台灣黑熊生態服務給付」政策後，花蓮分署持續入部落宣導，陸續都有台灣黑熊出沒通報，顯示部落族人觀念改變，發現黑熊後第一時間都知道要通報主管機關，避免私下處理、造成人熊衝突，積極參與黑熊保育。

因卓溪區域易有熊出沒，如有黑熊入侵事件，花蓮分署將在盡快前往驅離，並提供居民熊鈴、防熊噴霧及鳴笛喇叭等防熊物品。通報電話：花蓮分署03-8325141；林業保育署24小時通報專線0800-000-930。