人熊相遇注意守則。（林業署新竹分署提供／邱立雅竹縣傳真）

霞喀羅國家步道是台灣第1條國家級步道，沿途生態資源豐富景觀優美，也具有原住民文化歷史脈絡意涵，林業署新竹分署為維護霞喀羅國家步道自然生態及健行遊憩品質，並維護山林永續環境，與新竹縣原住民青年協會攜手簽署為期1年的霞喀羅國家步道共同維護合作備忘錄，希望透過公私部門的合作協力，提供山林愛好者更好的山林遊憩體驗。

霞喀羅國家步道秋冬紅葉時節大受山友歡迎，全長22公里的距離讓許多遊客選擇夜宿，除自行露營搭帳外，利用協作服務更是民眾登山健行經常性的選擇。為維護山林遊憩品質，新竹分署近日與新竹縣原住民青年協會簽署合作備忘錄，輔導在地協作團體建立霞喀羅國家步道永續管理機制，包括攜出廚餘及垃圾、增加在地就業機會、維護步道及營地簡易廁所清潔，同時協助霞喀羅步道周邊山域意外事故的救援等工作。

近期迎來霞喀羅紅葉季，同時也是台灣黑熊喜愛的殼斗科結實季節，霞喀羅步道近年曾有黑熊出沒紀錄，新竹分署提醒遊客如於野外與黑熊相遇，勿驚擾、勿慌張，山友於步道健行，可適度製造聲音，熊知道是人類生活區域，不會主動靠近。如遇野熊勿驚擾慌張，冷靜依循人熊相遇注意守則或駐地人員的引導慢慢避開其視線範圍。

新竹分署同時呼籲，步道的自然資源和野生動物棲息空間需要大眾共同保護，從事山林活動時應共同遵守無痕山林原則，不得擅自於森林區域內引火及堆積廢棄物或排放汙染物，垃圾廚餘均應自行攜帶下山，避免氣味傳播，吸引野生動物聚集。