草屯鎮民在新豐路1家汽車修配廠附近赫見1隻遭路殺「大貓」，拍照上網問網友確定是石虎。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

熱心民眾在新豐路交通號誌下發現1隻遭路殺石虎，保育團隊確定該筆是草屯隘寮溪首度接獲通報個案。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮民眾5日將愛車送往新豐路1家汽車修配廠保養，走路回家途中於路邊赫見1隻遭路殺石虎，倒臥交通號誌下，交由石虎保育團隊帶回研究。石虎團隊指出，遭路殺石虎是公的、體重3000多公克，首度在草屯隘寮溪流域發現石虎蹤跡。

發現人指出，上午10時許他將愛車送往新豐路1家汽車修配廠，走路回家途中看見1隻遭路殺石虎，倒臥紅綠燈號誌下的水泥路面，立即拍照上網詢問：「請問是石虎嗎？」眼尖網友看到耳後斑，確定是石虎，他立刻打電話通報石虎保育團隊，約11時南投縣府農業處代為領走遺體送往農業部生物多樣性研究所（集集特生中心）。

生物多樣性研究所的石虎保育團隊指出，該隻公石虎體重3331.5公克，從外傷初步判斷確定該石虎遭路過車輛撞擊身亡，這是第1次接獲草屯鎮新豐路有石虎遭路殺個案。

石虎專家、生物多樣性研究所副研究員林育秀說，根據石虎路殺通報地圖，距新豐路公石虎遭路殺處最近的都超過2公里，附近隘寮溪流域有很多農田，很適合石虎生存，該處是否有石虎族群？或是成年石虎因補食、擴張領域意外遭路殺個案？待團隊進一步調查研究。