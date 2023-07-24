和泰集團「台灣原生動物守護計畫」自2021年起與行政院農委會特有生物研究保育中心一同保護台灣本土原生石虎，希望僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，守護生態保育及生物多樣性。為了讓大眾更了解石虎生存現況，和泰集團及行政院農委會特生中心一同拍攝「大自然媽媽」廣宣微電影獲2023 第七屆台北金鵰微電影展榮獲「白金獎」，更從91部微電影中脫穎而出，榮獲「最佳年度永續微電影」。

台北金鵰微電影展由台灣永續能源研究基金會舉辦，期盼藉由微電影的力量，將社會上各界的永續執行成果，透過更易吸引大眾的影像傳播，呈現企業致力於SDGs的作為，是目前台灣最大的永續影展。

「大自然媽媽」微電影於2021年底展開拍攝製作，由擅長感動故事的朱言夏導演操刀，微電影由石虎寶寶主觀視角進而轉變為大自然媽媽的視角，從媽媽擔心石虎寶寶受到外在環境危險帶出行政院農委會特生中心在石虎救援上的努力。「大自然媽媽」微電影製作期間長達五個月以上，製作團隊除了於南投行政院農委會特生中心石虎野放訓練場域中架設微型攝影機捕捉石虎畫面，更多次前往中台灣實地模擬拍攝石虎棲息場域，為了更豐富微電影，加入紀錄片「大地的孩子－小石虎返家之路」畫面，讓更多珍貴石虎的身影能夠被看見；行政院農委會特生中心石虎保育團隊也實際參與拍攝，以彩繪有Q版集團吉祥物虎力的和泰號-TOYOTA RAV4石虎救援車穿梭山林之間，守護台灣石虎。和泰期許透過「大自然媽媽」微電影，能呼籲大眾一同保育石虎，共同關注這片土地上珍貴的原生動物。

「大自然媽媽」微電影至2022年6月上線至今，透過Facebook、Youtube不同平台的播放，讓大眾共同關注石虎保育，線上累積超過151萬次的觀看次數，更引發網友熱烈討論。和泰汽車及行政院農委會特生中心更受邀於第七屆台北金鵰微電影展「永續X影音跨界座談」，分享「台灣原生動物守護計畫」如何將永續成果轉化為動人的微電影、企業資源攜手石虎保育專精的公部門，擴大生物多樣性保育的藍圖。

2023年為「台灣原生動物守護計畫」-虎力幸福年，和泰集團將持續攜手行政院農委會特生中心擴大石虎保育範圍，除了贊助石虎野放訓練費用，也透過集團的力量及資源，支持石虎友善農作產品，並加入臺北市立動物園企業認養石虎的行列，參與8／19、8／26動物夏夏叫野保市集，共同宣傳石虎保育教育，期許集結更多力量守護石虎生長環境，帶給台灣石虎安全、幸福的家園。