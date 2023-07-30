余皓然為了女兒開唱在現場幫忙。（駿馬客工作室提供）

韓菲今邀FRαNKIE阿法同台合作。（駿馬客工作室提供）

韓菲今（30日）舉辦「顯化法則」演唱會，不僅全家人到齊力挺，媽媽余皓然還化身總務股長在現場打雜，而韓菲也為出道僅2個月的「處女秀」獻出3個第一次，包括第一次在公開場合連飆15首歌，挑戰中、韓及原住民語歌曲，並邀請在《大嘻哈時代2》表現亮眼的饒舌歌手FRαNKIE阿法共演，為音樂生涯寫下里程碑，也作為父親節禮物送給爸爸王中平。

韓菲、FRαNKIE阿法首次對唱〈What a Time…〉火花四射，為了這段表驗，她事前用羅馬拼音輔助學習發音、將原曲反覆聽過上百遍，並以土法煉鋼方式把歌詞、曲調練熟。不僅如此，2人事前還密集採排「培養感情」，原本怕自己「社交恐懼」發作的韓菲還提前想話題，「像是創作習慣、音樂喜好等，結果沒想到他根本是舞台人來瘋，麥可風來了就停不下來，而且人很幽默風趣，跟他一起上台表演，很有安全感」。

這次為了呈現完美演出，韓菲提前1個月準備，歌單、曲目及節目內容親力親為，且為了加強肺活量與體力，她還設定「健身菜單」，天天跑步半小時、一周5天操肌，並採「小鳥胃進食法」飲食控制，讓原本的42公斤瘦到40公斤，非常認真。