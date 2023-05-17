韓菲赴東京拍攝〈煙花雨〉MV。（駿馬客工作室提供）

韓菲赴東京拍攝〈煙花雨〉MV。（駿馬客工作室提供）

韓菲拍〈煙花雨〉MV哭成淚人兒。（駿馬客工作室提供）

韓菲挾「最美星二代」光環發行個人首張創作專輯《顯化法則》，新歌〈煙花雨〉MV不到36小時逼近十萬點閱，她透露因為看了電影《人生大事》其中一幕主角將爸爸的骨灰連同煙火一起放到天空中的畫面，進而激發寫下把人生比擬作煙花的故事，念哲學系的她把歌曲故事定位為「重生」，象徵告別過去的自己並展望未來，「期望自己在20歲全心投入歌唱事業的人生嶄新階段，所創作的歌能像花火般燦爛且深刻，便值得了。」

這次〈煙花雨〉MV特別以「20歲的韓菲踏上音樂旅程」為概念特別遠赴日本拍攝，從東京市區一路拍到近郊，韓菲剛巧遇到3月櫻花季，沿途不僅櫻花絕美景色盡收眼底，更搭配歌名施放燦爛煙花，可說完全襯托韓菲仙氣十足的臉蛋，也讓整體視覺宛如「韓菲一個人旅行」的真人實境秀。

韓菲除了發揮演技詮釋一個人旅行的浪漫及甘苦，更把一個人獨自離開家鄉去探索新城市的心境轉變發揮到位，當中一場看著煙花流淚的內心戲更讓韓菲演技大爆發，首次挑戰哭戲的她透露靠著想起過世親人而醞釀悲傷情緒，沒想到下一秒就哭成淚人兒，鼻涕眼淚直流，導演對於韓菲首次哭戲表現打滿分，但她看到錄影回放的自己眼睛腫、鼻涕滿臉的模樣，尷尬直喊「要再深入研究怎麼哭的好看！」

此行也讓韓菲憶起之前獨自去加拿大求學時的想家心境，她當時海外求學學會獨立，「無論家具採購、辦銀行卡、電話卡，熟悉學校環境等都是一個人，加上要重新認識新朋友及課業壓力，難免會有想家時刻。有一次在圖書館唸書，走去一家賣台北牛肉麵的店，我就邊吃邊想家然後就哭了！」她更自曝當時在外念書時每天都跟媽媽余皓然視訊1小時來排解想家情緒，她表示：「有時候就只是開著鏡頭各做各的事，想家的時候我就會打視訊給我媽媽。」